Мать бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

Источник материала: ОНТ

В зоопарке Ташкента (Узбекистан) мать бросила в вольер к медведю свою 3-летнюю дочь. Об этом информируют « Газета.ру » и « Подъем ».

Сообщается, что инцидент произошел 28 января. Женщина перебросила девочку с пятиметровой высоты через металлическое ограждение. Ребенок упал к медведю. Животное подошло к девочке и обнюхало ее. После этого хищник отошел.

Сотрудники зоопарка выманили медведя в отдельное помещение. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и открытой черепно-мозговой травмой.

Против сбросившей дочь женщины возбудили уголовное дело.

Как пишет SHOT со ссылкой на СМИ Узбекистана, сбросившей ребенка женщине 30 лет, она впала в депрессию после того, как ее 31-летний супруг отказался с ней жить и уехал в другую страну на заработки.

Фото: «Подъем»

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