﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мать бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

31.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мать бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента

В зоопарке Ташкента (Узбекистан) мать бросила в вольер к медведю свою 3-летнюю дочь. Об этом информируют «Газета.ру» и «Подъем».

Сообщается, что инцидент произошел 28 января. Женщина перебросила девочку с пятиметровой высоты через металлическое ограждение. Ребенок упал к медведю. Животное подошло к девочке и обнюхало ее. После этого хищник отошел.

Сотрудники зоопарка выманили медведя в отдельное помещение. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и открытой черепно-мозговой травмой.

Против сбросившей дочь женщины возбудили уголовное дело.

Как пишет SHOT со ссылкой на СМИ Узбекистана, сбросившей ребенка женщине 30 лет, она впала в депрессию после того, как ее 31-летний супруг отказался с ней жить и уехал в другую страну на заработки.

Фото: «Подъем»

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зоопарке Ташкента (Узбекистан) мать бросила в вольер к медведю свою 3-летнюю дочь. Об этом информируют «Газета.ру» и «Подъем». Сообщается, что инцидент произошел 28...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы ускоряющие старение мозга продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by