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Мать бросила дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента
Источник материала: ОНТ
В зоопарке Ташкента (Узбекистан) мать бросила в вольер к медведю свою 3-летнюю дочь. Об этом информируют «
Сообщается, что инцидент произошел 28 января. Женщина перебросила девочку с пятиметровой высоты через металлическое ограждение. Ребенок упал к медведю. Животное подошло к девочке и обнюхало ее. После этого хищник отошел.
Сотрудники зоопарка выманили медведя в отдельное помещение. Девочка была госпитализирована с сотрясением мозга и открытой черепно-мозговой травмой.
Против сбросившей дочь женщины возбудили уголовное дело.
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Фото: «Подъем»
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В зоопарке Ташкента (Узбекистан) мать бросила в вольер к медведю свою 3-летнюю дочь. Об этом информируют «Газета.ру» и «Подъем». Сообщается, что инцидент произошел 28...
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