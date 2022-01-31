Прогноз по валютам: доллар растет, а что будет с евро и российским рублем?

Источник материала: Myfin



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– Прошедшая неделя для белорусского валютного рынка вновь оказалась подвластной внешним факторам. Среди них стоит отметить рост доллара ко всем мировым валютам без исключения. Это произошло после прошедшего в среду заседания ФРС США, где было заявлено о том, что уже в марте можно ожидать роста ключевой ставки и вскоре США начнут сворачивать вливание денег в экономику. Пара евро/доллар после этого снизилась с 1,1330 до 1,1130, или на 1,8%.

Если говорить о российском рубле, то в начале недели было его заметное падение к иностранным валютам в связи с эскалацией напряженности вокруг Украины, но к концу недели российский рубль отыграл большую часть этого снижения. Доллар в России подорожал с 76,7 до 77,9 российского рубля, или на 1,6%. А евро подешевел с 86,9 до 86,7 российского рубля , или на 0,2%.

В результате всех этих событий на внешних рынках к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос за неделю на 1,54%, евро снизился на 0,25%, российский рубль подешевел на 0,08%.

Тем не менее заметное удорожание доллара утянуло стоимость валютной корзины вверх, после двух недель снижения она выросла на 0,37%.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе, по всей видимости, подорожание доллара в мире продолжится, и это будет, в частности, заметно и на нашем валютном рынке.

Доллар может подорожать до 2,66 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,90 белорусского рубля,

российский рубль может незначительно подешеветь – до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.

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