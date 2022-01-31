|
Прогноз по валютам: доллар растет, а что будет с евро и российским рублем?
Источник материала: Myfin
– Прошедшая неделя для белорусского валютного рынка вновь оказалась подвластной внешним факторам. Среди них стоит отметить рост доллара ко всем мировым валютам без исключения. Это произошло после прошедшего в среду заседания ФРС США, где было заявлено о том, что уже в марте можно ожидать роста ключевой ставки и вскоре США начнут сворачивать вливание денег в экономику. Пара евро/доллар после этого снизилась с 1,1330 до 1,1130, или на 1,8%.
Если говорить о
российском рубле, то в начале недели
было его заметное падение к иностранным
валютам в связи с эскалацией напряженности
вокруг Украины, но к концу недели
российский рубль отыграл большую часть
этого снижения. Доллар в России подорожал
с 76,7 до 77,9 российского рубля, или
на 1,6%.
А евро
подешевел с
86,9 до 86,7
В результате всех этих событий на внешних рынках к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос за неделю на 1,54%, евро снизился на 0,25%, российский рубль подешевел на 0,08%.
Тем не менее заметное удорожание доллара утянуло стоимость валютной корзины вверх, после двух недель снижения она выросла на 0,37%.
На начавшейся неделе, по всей видимости, подорожание доллара в мире продолжится, и это будет, в частности, заметно и на нашем валютном рынке.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсы иностранных валют вновь пошли в разные стороны одни растут, другие падают. Чего ждать в начале февраля на белорусском валютном рынке и какие инвалюты будет...
|
Архив (Разное)