Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вечером 30 января произошла авария на перекрестке ул. Янки Брыля и Гурского, в результате пострадал один пассажир, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 18.40. "39-летний водитель электроавтомобиля "Тесла" ехал по ул. Янки Брыля со стороны ул. Льва Сапеги. При проезде перекрестка с ул. Гурского он не предоставил преимущества в движении автомобилю "Ауди" и столкнулся с ним", - рассказали обстоятельства в ГАИ.

В результате пострадала 20-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сиденье автомобиля "Ауди". Ее доставили в учреждение здравоохранения.

По факту аварии проводится проверка.-0-