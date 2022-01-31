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Антиковидная протестная волна охватила Канаду, Францию и Бельгию
Источник материала: ОНТ
К традиционному антиковидному шуму на улицах городов присоединилась Канада. Здесь протестующие парализовали движение транспорта.
К огромной колонне большегрузов присоединилось несколько тысяч человек. Все они собрались в центре города, недалеко от здания Парламента. Уходить не намерены, пока правительство не выполнит их требования – отменить ковидные ограничения и принудительную вакцинацию. Дальнобойщики съехались со всей страны, колонна машин растянулась на 70 километров. Власти опасаясь, что демонстранты начнут штурмовать правительственные здания, эвакуировали из резиденции премьер-министра.
Негодовала и Франция. На улицы вышли противники вакцинных паспортов. Тем, кто не прошел курс – запрещено ходить в магазины, бары, пользоваться транспортом, есть трудности при устройстве на работу. Протестовал и Брюссель. Демонстранты вышли на улицы с требованием отставки правительства.
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К традиционному антиковидному шуму на улицах городов присоединилась Канада. Здесь протестующие парализовали движение транспорта. К огромной колонне...
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