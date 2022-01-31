Антиковидная протестная волна охватила Канаду, Францию и Бельгию

Источник материала: ОНТ

К традиционному антиковидному шуму на улицах городов присоединилась Канада. Здесь протестующие парализовали движение транспорта.

К огромной колонне большегрузов присоединилось несколько тысяч человек. Все они собрались в центре города, недалеко от здания Парламента. Уходить не намерены, пока правительство не выполнит их требования – отменить ковидные ограничения и принудительную вакцинацию. Дальнобойщики съехались со всей страны, колонна машин растянулась на 70 километров. Власти опасаясь, что демонстранты начнут штурмовать правительственные здания, эвакуировали из резиденции премьер-министра.

Негодовала и Франция. На улицы вышли противники вакцинных паспортов. Тем, кто не прошел курс – запрещено ходить в магазины, бары, пользоваться транспортом, есть трудности при устройстве на работу. Протестовал и Брюссель. Демонстранты вышли на улицы с требованием отставки правительства.

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