Великобритания готовится разворачивать свои войска в Европе

Источник материала: ОНТ

Военное напряжение и угрозы не стихают в регионе. Британия готовится разворачивать свои войска в Европе.

Такой приказ армии дал премьер-министр страны Борис Джонсон, объяснив, что это делается для того, чтобы поддержать союзников НАТО на суше, в море и в воздухе. Политик заявил, что это чёткий сигнал для Кремля, что страны Альянса будут поддерживать Украину.

Также дополнительная военная сила уже прибыла в Прибалтику. Её направил Североатлантический блок. 6 американских самолётов приземлились в Эстонии. В Литву прибыли истребители из Дании.

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