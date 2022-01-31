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Великобритания готовится разворачивать свои войска в Европе

31.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Великобритания готовится разворачивать свои войска в Европе

Военное напряжение и угрозы не стихают в регионе. Британия готовится разворачивать свои войска в Европе.

Такой приказ армии дал премьер-министр страны Борис Джонсон, объяснив, что это делается для того, чтобы поддержать союзников НАТО на суше, в море и в воздухе. Политик заявил, что это чёткий сигнал для Кремля, что страны Альянса будут поддерживать Украину.

Также дополнительная военная сила уже прибыла в Прибалтику. Её направил Североатлантический блок. 6 американских самолётов приземлились в Эстонии. В Литву прибыли истребители из Дании.

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Военное напряжение и угрозы не стихают в регионе. Британия готовится разворачивать свои войска в Европе. Такой приказ армии дал премьер-министр страны Борис...
 
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