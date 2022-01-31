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Готовы ли быть инициативными и работать на себя: ответ руководителей предприятий, общественных объединений, вузов

31.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовы ли быть инициативными и работать на себя: ответ руководителей предприятий, общественных объединений, вузов

Активно обсуждаются в трудовых коллективах, общественных организациях и других структурах вопросы, которые адресовал Президент белорусам. Готовы ли платить за собственные оборону и государство, за суверенитет и независимость, быть инициативными и работать на себя?

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРCМ: «Однозначно на них нужно отвечать «да». Мы готовы, потому что наша страна, мы её никому не отдадим, готовы сегодня стеной стоять. Вы знаете, вот эта цитата Президента «Раздевайся и работай» – она действительно, в теме, в топе, она сегодня в сленге молодежи. Тот, кто хочет успешным быть, зарабатывать, он находит все пути для самореализации и самосовершенствования».

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники: «Конечно, мы готовы больше работать. К концу этого года сдаем ещё одну детскую амбулаторию, у нас строится поликлиника на 600 посещений в смену, у нас строится новый онкоцентр, в планах строительство в городе ещё одной больнице. Мы готовы».

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина: «Вы знаете, да. Если не будешь давать деньги на свое государство, то в противном случае придётся платить деньги за чужую армию, которая не дай Бог придёт на нашу землю, поэтому конечно же должна быть обороноспособность страны».

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Активно обсуждаются в трудовых коллективах, общественных организациях и других структурах вопросы, которые адресовал Президент белорусам. Готовы ли платить за...
 
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