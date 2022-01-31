Жителей Флориды предупредили о «дожде» из игуан

Источник материала: ОНТ

Жителей Флориды (США) предупредили о вероятности обнаружения на улицах застывших игуан. Рептилии могут буквально падать с деревьев, отметили в Национальной метеорологической службе США. Об этом информирует USA Today .

Метеоролог Брайан Шилдс пояснил, что во Флориде ожидается похолодание. Метаболизм ящериц замедляется, если температура будет ниже 4,4℃ (40℉).

Отмечается, что игуаны зачастую спят на деревьях. Рептилии из-за холода впадают в оцепенение и могут падать на тротуары. С повышением температуры ящерицы «оттаивают» и восстанавливаются. Специалисты не рекомендуют пытаться помочь игуанам – приходящие в себя рептилии могут быть агрессивными.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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