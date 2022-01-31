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Жителей Флориды предупредили о «дожде» из игуан
Источник материала: ОНТ
Жителей Флориды (США) предупредили о вероятности обнаружения на улицах застывших игуан. Рептилии могут буквально падать с деревьев, отметили в Национальной метеорологической службе США. Об этом информирует
Метеоролог Брайан Шилдс пояснил, что во Флориде ожидается похолодание. Метаболизм ящериц замедляется, если температура будет ниже 4,4℃ (40℉).
Отмечается, что игуаны зачастую спят на деревьях. Рептилии из-за холода впадают в оцепенение и могут падать на тротуары. С повышением температуры ящерицы «оттаивают» и восстанавливаются. Специалисты не рекомендуют пытаться помочь игуанам – приходящие в себя рептилии могут быть агрессивными.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Жителей Флориды (США) предупредили о вероятности обнаружения на улицах застывших игуан. Рептилии могут буквально падать с деревьев, отметили в Национальной...
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