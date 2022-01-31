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В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий

31.01.2022 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за месяц выявили 5 нарколабораторий по выращиванию конопли. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Изъята готовая к употреблению марихуана весом почти 3 кг. Последний факт зафиксирован в Бобруйске, где 26 января сотрудники наркоконтроля задержали двух братьев 33 и 44 лет. "В квартире и частном доме мужчины оборудовали помещения для изготовления запрещенного зелья. Специальные комнаты были оснащены системами полива, вентиляции и освещения, использовался особый грунт и удобрения", - рассказали правоохранители.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Известно, что фигуранты сами употребляли выращенный наркотик.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"В квартире и частном доме мужчины оборудовали помещения для изготовления запрещенного зелья. Специальные комнаты были оснащены системами полива, вентиляции и...
 
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