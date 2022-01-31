Источник материала: БелТА

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пострадала пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 29 января около 15.36. Вблизи деревни Подстружье 53-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле Audi 80, не выбрал безопасную скорость, в результате чего иномарка съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка легковушки, женщина с травмами госпитализирована.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учитывать складывающиеся погодные условия. Управление транспортом в зимних условиях требует особого внимания и хороших навыков вождения. Водителю необходимо постоянно быть начеку и учитывать складывающуюся обстановку на дороге, соблюдать скоростной режим. Осторожность и осмысленные действия - одно из главных условий безопасности на дороге.-0-