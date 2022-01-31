В Беларуси за выходные 2 человека погибли в ДТП, 11 травмированы

Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 10 учетных ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 74 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 320 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Уважаемые участники дорожного движения, при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными на дороге. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких", - добавили в МВД,-0-