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В Беларуси за выходные 2 человека погибли в ДТП, 11 травмированы
Источник материала: БелТА
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 10 учетных ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Установлены 74 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 320 водителей не имели права управления транспортным средством.
"Уважаемые участники дорожного движения, при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными на дороге. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких", - добавили в МВД,-0-
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Установлены 74 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 320 водителей не имели права управления транспортным средством.
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