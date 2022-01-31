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В Беларуси за выходные 2 человека погибли в ДТП, 11 травмированы

31.01.2022 10:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 10 учетных ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 74 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 320 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Уважаемые участники дорожного движения, при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными на дороге. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких", - добавили в МВД,-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлены 74 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 320 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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