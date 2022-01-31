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Гомельчанка перевозила 200 л контрафактной спиртосодержащей жидкости

31.01.2022 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка перевозила 200 л контрафактной спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники ОБЭП Советского РОВД Гомеля совместно с коллегами из ГАИ Гомельского РОВД задержали легковой автомобиль вечером 27 января в деревне Севрюки. За рулем находилась 36-летняя неработающая гомельчанка.

В салоне машины милиционеры обнаружили полимерные емкости объемом по 5 и 10 л со спиртосодержащей жидкостью. Правоохранители изъяли 200 л контрафакта общей стоимостью Br3,8 тыс.

Материалы проверки переданы в налоговую инспекцию района для дачи правовой оценки. Женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В салоне машины милиционеры обнаружили полимерные емкости объемом по 5 и 10 л со спиртосодержащей жидкостью. Правоохранители изъяли 200 л контрафакта общей...
 
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