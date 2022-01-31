«Сработали неплохо»: Лукашенко отметил успешную работу банковской сферы Беларуси по итогам 2021 года

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил успешную работу банковской сферы страны в 2021 году. Соответствующее заявление было сделано 31 января. Глава государства принял с докладом помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского и председателя правления Национального банка Павла Каллаура. Слова белорусского лидера передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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