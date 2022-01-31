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Серийных веловоров задержали в Минске

31.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Серийных веловоров задержали в Минске

Двое жителей Минска были задержаны по подозрению в совершении серии краж велосипедов. Об этом информирует пресс-служба столичной милиции.

Задержанные – мужчины 30 лет и 31 года – ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Установлено, что жители столицы проникали в подъезды многоэтажек в поисках оставленных без присмотра велосипедов. С собой злоумышленники брали приспособление, позволяющее избавляться от велосипедных тросов. Украденные велосипеды продавали на торговых площадках в Сети и сдавали в ломбарды.

Известно о хищении как минимум девяти велосипедов. Ущерб оценили в сумму около 5000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Минск
 
 
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Двое жителей Минска были задержаны по подозрению в совершении серии краж велосипедов. Об этом информирует пресс-служба столичной милиции. Задержанные – мужчины 30...
 
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