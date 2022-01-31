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Мисс США обнаружили мертвой в Нью-Йорке
Источник материала: ОНТ
В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах
По сведениям издания, тело модели было найдено утром 30 января возле 60-этажного небоскреба. 30-летнюю победительницу конкурса «Мисс США 2019» последний раз видели на 29-м этаже. Крист перед смертью сообщила в записке, что все имущество хочет оставить своей матери.
Последний пост Чесли в Instagram
Фото: instagram.com/chesliekryst
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В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует New York Post. По сведениям издания, тело...
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