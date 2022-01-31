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Мисс США обнаружили мертвой в Нью-Йорке

31.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мисс США обнаружили мертвой в Нью-Йорке

В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует New York Post.

По сведениям издания, тело модели было найдено утром 30 января возле 60-этажного небоскреба. 30-летнюю победительницу конкурса «Мисс США 2019» последний раз видели на 29-м этаже. Крист перед смертью сообщила в записке, что все имущество хочет оставить своей матери.

Последний пост Чесли в Instagram был сопровожден подписью «Пусть этот день принесет вам покой».

Фото: instagram.com/chesliekryst

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В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует New York Post. По сведениям издания, тело...
 
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