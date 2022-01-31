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Снежная буря обрушилась на восточное побережье США: закрыты аэропорты, тысячи человек остались без света

31.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снежная буря обрушилась на восточное побережье США: закрыты аэропорты, тысячи человек остались без света

Зимний шторм навел свои беспорядки на восточном побережье США. Без электричества остались более сотни тысяч человек, в том числе в Нью-Йорке.

Метель прогнозировали, однако таких последствий местные жители, коммунальные службы и даже метеорологи не ожидали. Снежный покров и ветер парализовали движение на дорогах. Отменены тысячи рейсов наземного транспорта, закрыто воздушное сообщение. На борьбу со стихией брошены тысячи единиц техники, коммунальные службы работают сверхурочно.

Чрезвычайное положение объявлено в пяти штатах. В прибрежных районах власти предупреждают о возможных наводнениях. Бурю назвали самой сильной за последние четыре года.

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Зимний шторм навел свои беспорядки на восточном побережье США. Без электричества остались более сотни тысяч человек, в том числе в Нью-Йорке. Метель...
 
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