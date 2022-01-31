Источник материала: Myfin



​Инвестиционная платформа Finstore.by сближает инвесторов и эмитентов токенов

Они не сложнее банковского депозита, но гораздо более выгодные с точки зрения возможной доходности.

При этом налоговые льготы и возможность инвестировать и получать доход в иностранной валюте – дополнительный стимул воспользоваться этим инструментом на инвестиционной онлайн-платформе Finstore.by.

Finstore.by помогает найти друг друга людям, которые хотят приумножить свои сбережения и компаниям, желающим привлечь средства для развития бизнеса.

Суть инструмента проста. На онлайн-платформе Finstore.by компании выпускают, а инвесторы приобретают долговые токены – цифровые обязательства компании-заемщика перед инвесторами вернуть вложенные ими средства через определенный период и выплачивать доход за пользование этими средствами.

На сегодняшний день на площадке представлено уже более 70 компаний и около 8000 инвесторов.

Вместе с тем, большинство компаний-заказчиков не взаимодействует со своими инвесторами и недооценивает значимость личного общения в установлении доверительных отношений между сторонами.

Одной из немногих компаний, нацеленных на тесное личное сотрудничество со своими инвесторами, стала казахская компания BAYAN – первый казахский Заказчик ICO на инвестиционной платформе Finstore.by, являющийся казахстанским производителем, экспортёром, разработчиком и автором уникальных рецептур лечебно-профилактической молочной продукции с 11-летним стажем.

Летом 2021 года BAYAN организовала для своих наиболее активных инвесторов бесплатную поездку в Казахстан. В ходе данной поездки инвесторы посетили завод компании по производству молочной лечебно-профилактической продукции, Помимо завода, инвесторы также ознакомились с новым проектом группы производственных компаний «BAYAN» – эко-оздоровительным молочно-перерабатывающим комплексом, который будет располагаться в 10 км от г.Нур-Султан на территории более 68 гектаров.

И вот теперь казахский эмитент токенов вновь решил провести очередное мероприятие для своих инвесторов – теперь уже на белорусский земле.

28.01.2022 «BAYAN» организовал в Минске мероприятие для инвесторов, в ходе которого инвесторы лично познакомились с учредителями и руководством компании. На встрече представители BAYAN ознакомили инвесторов о результатах работы за 2021 год, поделились планами на перспективу.



Также в рамках мероприятия участники познакомились с партнерами ТОО «BAYAN» – казахской компанией «Global&Aktiv» – динамично развивающимся торговым предприятием, тесно сотрудничающим с рядом белорусских экспортеров продуктов питания и сырья для их производства, и белорусской юридической компанией «Аврора», специализирующейся на оказании полного спектра юридических услуг как для резидентов республики, так и для клиентов из-за рубежа.

Презентацию данной компании провела ее директор, Машанова Нурбиби Советовна, доктор технических наук, старший преподаватель Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина.



Особое внимание в ходе гала-ужина было уделено вопросам создания новой инвестплощадки Digital Invest Market при Международном финансовом центре «Астана», а также подписан меморандум о сотрудничестве, нацеленный на интеграцию данной площадки с платформой Finstore.by и предоставление новых инвестиционных возможностей гражданам и компаниям Казахстана и Беларуси.

*партнерский материал, ООО «ДФС», УНП: 192824270