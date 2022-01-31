В Минской области за выходные задержаны 20 нетрезвых водителей

Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за минувшие выходные дни в результате 4 дорожно-транспортных происшествий 4 человека травмированы. Задержаны 20 нетрезвых водителей. Пресечен 71 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

297 пешеходов привлечены к административной ответственности. Практически каждый третий пешеход находился в нетрезвом состоянии. Каждый второй - не был обозначен световозвращающими элементами.

"Так, в субботу, 29 января, около 21.00 в Слуцке 29-летний местный житель, не работающий, управляя автомобилем "Мицубиси Каризма", двигаясь по ул. Ленина со стороны автодороги Р23 в направлении ул. К. Прокопчика, совершил наезд на сидевшую на проезжей части 45-летнюю местную жительницу. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения (1,94 промилле). Световозвращающими элементами она обозначена не была. В результате ДТП с травмами госпитализирована. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД", - рассказали в ГАИ.

И в этот же день, около 21.00 в деревне Рахманьки Минского района 36-летний житель региона, управляя автомобилем "Лада Ларгус", двигаясь по ул. Центральная в направлении деревни Ашмянцы, совершил наезд на лежавшего на проезжей части 40-летнего пешехода, также жителя Минского района. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован. Установлено, что он световозвращающими элементами не был обозначен. Пострадавший в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Также в субботу около 12.30 на 5-м км автодороги Логойск - Зембин 27-летняя минчанка, управляя автомобилем "Опель Астра", двигаясь в направлении города Зембина, не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась. Водитель получила травмы. Женщина была пристегнута ремнем безопасности.

30 января около 13.00 на 68-м км автодороги Минск - Микашевичи вблизи деревни Гацук Слуцкого района 55-летний житель Слуцка, управляя автомобилем "ЗИЛ 431412", двигаясь в направлении Минска, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Хендай Санта Фе" под управлением 33-летней жительницы Солигорска. В результате ДТП 55-летний пассажир "Хендай", житель Солигорска, травмирован. Водитель и пассажир автомобиля "Хендай Санта Фе" были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьезных травм.

По прогнозам синоптиков, сегодня на дорогах Минской области ожидается гололедица. Неблагоприятные погодные условия часто становятся причиной аварийности на дорогах в зимний период, особенно в условиях гололедицы. Поэтому во избежание ДТП и других непредвиденных ситуаций нужно в первую очередь помнить об аккуратности на дороге. Управление транспортом на скользкой дороге требует большой ответственности, внимательности и сосредоточенности. Каждому водителю следует выработать особый стиль управления транспортным средством в зимний период.

Пешеходам в зимних условиях также необходимо повысить свою бдительность. Проезжую часть необходимо переходить только в установленных местах, при этом обращать внимание, не только на сигналы светофора, но и на движущийся транспорт. Также следует помнить, что из-за повышенной скользкости проезжей части водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль.

"Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-