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В Западной Двине найден второй из утонувших в конце года мальчиков

31.01.2022 11:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Западной Двине сегодня обнаружили тело второго мальчика, утонувшего вместе с другом 29 декабря 2021 года, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В Полоцком районе водолазы нашли тело второго мальчика, утонувшего вместе с другом. Тело первого ребенка было обнаружено 16 января.

"Все это время спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь" и водолазы ОСВОД продолжали поисковые работы. По оперативной информации, в 11.17 тело ребенка 2011 года рождения обнаружено водолазами на расстоянии 700 м от места утопления (приблизительно около 30 м от берега) на глубине 3,5-4 м. На месте работают психологи МЧС", - рассказали в управлении.

Как сообщалось ранее, 29 декабря 2021 года в 16.28 спасателям поступило сообщение о провалившихся под лед детях на реке Западная Двина вблизи деревни Козьянки Полоцкого района. Ребята катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Течением их стало уносить вдоль нее, после они ушли под лед.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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По оперативной информации, в 11.17 тело ребенка 2011 года рождения обнаружено водолазами на расстоянии 700 м от места утопления (приблизительно около 30 м от берега) на...
 
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