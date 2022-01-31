В Дятловском районе лоб в лоб столкнулись кроссовер и минивэн: один из водителей в больнице

Источник материала: БелТА

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе лоб в лоб столкнулись кроссовер и минивэн. В аварии пострадал один из водителей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на одной из местных дорог вечером 30 января. "Фольксваген Туарег" под управлением 32-летней женщины двигался в сторону агрогородка Дворец. Водитель не справилась с управлением, машину занесло на встречную полосу, где в этот момент двигался минивэн "Форд". Столкновения избежать не удалось.

"В результате столкновения травмы получил 55-летний водитель "Форда". Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства и причины аварии установит проверка.-0-