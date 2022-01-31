Выходим на российский строительный рынок: какие нюансы следует учесть белорусской компании

Источник материала: ProBusiness

Перед тем как выйти на иностранный рынок, предпринимателю необходимо ответить для себя на десятки вопросов. К примеру, часто белорусские строительные компании едут работать в Россию. Тогда важно знать, кто будет инвестором и каким образом вносить деньги в созданную в России корпоративную структуру? Какую систему налогообложения выбрать? Как работать с дольщиками в чужой стране? Какие еще требования там должен выдержать наш подрядчик?

С помощью юридической компании REVERA собрали в одном тексте все нюансы строительной регуляторики для белорусского девелопера, собирающегося выйти на российский рынок.

Никита Толканица,

Руководитель проектов в сфере корпоративных процедур и структурирования REVERA

Светлана Шевченко Консультант по налоговым вопросам REVERA Елена Пецукевич

Старший юрист в сфере строительства и недвижимости REVERA

— Первое, с чем надо определиться, выходя на рынок Российской Федерации, — кто станет инвестором. В стране-соседке в роли инвестора может выступить как физическое (например, гражданин Беларуси), так и юридическое лицо (например, белорусская компания).

Важно! В РФ не считаются иностранными инвесторами иностранные граждане, у которых также есть гражданство России, а также иностранные компании, находящиеся под контролем граждан России или российских компаний. Такие лица считаются национальными инвесторами.

ООО, филиал или представительство

Форма инвестора во многом определяет форму присутствия. Если инвестором выступит гражданин Беларуси, то фактически он сможет создать юридическое лицо (например, ООО). Если же инвестором выступает белорусская компания, то она может как создать в России дочернюю компанию, в том числе в форме ООО, так и открыть филиал и представительство.

Создание дочернего ООО ведет к возникновению отдельного субъекта, независимого юридического лица, которое несет ответственность по своим обязательствам и самостоятельно ведет хозяйственную деятельность. Белорусский инвестор связан с таким юридическим лицом правом участвовать в управлении этим лицом через участие в общих собраниях участников/акционеров, а также получать дивиденды по результатам деятельности дочерней компании.

Если инвестором выступает белорусская компания, то она может открыть в России филиал.

Под филиалом понимается обособленное подразделение иностранной компании, расположенное в России, осуществляющее все функции этой иностранной компании или их часть.

Филиалы иностранных юридических лиц могут осуществлять и хозяйственную деятельность на территории России. Однако они сами не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утвержденных головными организациями. Руководители филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

В России представительства могут создаваться лишь для представления и осуществления защиты интересов иностранной компании. Т.е. самостоятельно коммерческую деятельность в России они вести не могут, но могут изучать российский рынок, распространять сведения о самой головной компании и т.д.



Фото: Павел Садовский

Как инвестировать в созданную корпоративную структуру?

С точки зрения инвестирования денег филиал и представительство более просты. Они являются подразделениями белорусской компании, пусть и расположенными в другой стране.

Любые инвестиции от головной компании в филиал или представительство в России являются перемещением денежных средств в рамках этой головной компании.

А вот дочернее ООО в России — более сложный объект инвестирования. В дочернем ООО должен быть сформирован уставный капитал. В России для ООО на это дается 4 месяца с момента регистрации, при этом он должен быть сформирован в размере не менее 10 000 российских рублей ($ 127).

Однако инвестор может сформировать уставный капитал и в большем размере. В качестве альтернативы участники российского ООО могут сделать в дальнейшем (в том числе и после 4 месяцев с момента регистрации ООО) вклады в имущество без увеличения уставного капитала при условии, если это предусмотрено уставом российского ООО. Если участников несколько, то такие вклады в имущество, не ведущие к изменению уставного капитала, вносятся всеми участниками пропорционально их вкладам в уставный капитал, если уставом не установлено иное. Помимо этого, в качестве возвратной инвестиции может выступить заем от учредителя.



Фото: Павел Садовский

Финансовая помощь может быть предоставлена российскому ООО его белорусским учредителем и другими способами. В частности, инвестор может подарить российскому ООО денежные средства или простить имеющийся перед ним долг.

Есть нюанс: подарить денежные средства может только инвестор - физическое лицо, т.к. в России запрещается дарение между двумя коммерческими организациями.

В случае же, если инвестором является белорусская компания, финансовая помощь может быть предоставлена на основании договора о безвозмездном финансировании. Как отмечается в российской судебной практике, такой договор не является договором дарения, если заключается между ООО и его участником с целью увеличить стоимость чистых активов контролируемого ООО и повысить в конечном итоге стоимость своей доли в уставном капитале.

Начиная свою деятельность в Российской Федерации, предприниматель может выбрать общую либо упрощенную систему налогообложения. Общая автоматически назначается всем организациям после их создания, за исключением случаев, когда вместе с документами на регистрацию организацией было подано заявление о переходе на один из специальных режимов налогообложения.

Важно! При выборе системы налогообложения размер ставки налога не всегда является ключевым фактором для принятия решения. Если, к примеру, у организации значительные затраты, учитываемые при налогообложении, то выбор общей системы налогообложения будет более обоснованным.

Подсчитываем общие налоги

Общая система налогообложения включает в себя следующие основные налоги:

Налог на прибыль организаций. Прибыль определяется разницей между доходами и расходами. Ставка такого налога для организаций — 20%. Отчитываться и платить нужно будет ежеквартально. Для подтверждения данных налогового учета нужно будет предоставлять первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы

Прибыль определяется разницей между доходами и расходами. Ставка такого налога для организаций — 20%. Отчитываться и платить нужно будет ежеквартально. Для подтверждения данных налогового учета нужно будет предоставлять первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы Налог на добавленную стоимость. Ставка НДС также равна 20%. Налоговая декларация по НДС представляется в электронном виде (привезенная на бумажном носителе не считается представленной) в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата налога производится организацией равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом

Ставка НДС также равна 20%. Налоговая декларация по НДС представляется в электронном виде в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата налога производится организацией равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом Налог на имущество организаций. Порядок уплаты налога устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. По общему правилу налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Ставки налога также определяются субъектами РФ, но не могут превышать 2,2% (среднегодовая стоимость имущества) либо 2,0% (кадастровая стоимость имущества). Налоговую декларацию необходимо предоставлять не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

Порядок уплаты налога устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. По общему правилу налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Ставки налога также определяются субъектами РФ, но не могут превышать 2,2% (среднегодовая стоимость имущества) либо 2,0% (кадастровая стоимость имущества). Налоговую декларацию необходимо предоставлять не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Земельный налог. Кадастровую стоимость земельного участка оплачивают организации, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования. Ставки земельного налога не могут превышать 0,3% — в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, либо 1,5% — в отношении прочих земельных участков. За земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, который был предоставлен в аренду, плата установливается договором аренды. Начиная с 2021 года налоговые декларации по земельному налогу предоставлять не нужно

Кадастровую стоимость земельного участка оплачивают организации, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования. Ставки земельного налога 0,3% — в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, либо 1,5% — в отношении прочих земельных участков. За земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, который был предоставлен в аренду, плата установливается договором аренды. Начиная с 2021 года по земельному налогу Налог на доходы физических лиц. Доходы физических лиц, как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов, облагаются по ставке 13%

Доходы физических лиц, как налоговых резидентов РФ, так и нерезидентов, облагаются по ставке 13% Страховые взносы. Общий размер страховых взносов составляет около 38,5% и складывается из взносов на обязательное пенсионное страхование (22%), обязательное медицинское страхование (5,1%), на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%), на травматизм (от 0,2% до 8,5%).

Общий размер страховых взносов составляет около 38,5% и складывается из взносов на обязательное пенсионное страхование (22%), обязательное медицинское страхование (5,1%), на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%), на травматизм (от 0,2% до 8,5%). Иные.



Фото: pexels.com

УСН: как не прогадать?

Упрощенная система налогообложения ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса.

Важно! Юридические лица, имеющие филиалы, права на применение УСН не имеют. Применение УСН не освобождает субъектов хозяйствования от исполнения функций налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ с доходов наемных лиц и уплаты страховых взносов.

Условия применения:

валовый доход — не более 150 млн российских рублей в год (примерно $ 1 900 000)

средняя численность работников — не более 100 человек

доля участия в организации других организаций не может превышать 25%.

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения: доходы или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (иногда говорят «доходы минус расходы»). Сменить объект налогообложения возможно только со следующего года, письменно уведомив об этом налоговый орган до 31 декабря.

Налог при УСН Налог при УСН (доходы — расходы) Налоговая база Доходы Доходы — расходы Ставка налога при УСН 6% 15% Отчетность Ежеквартальная декларация, представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным Ежеквартальная декларация, представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным Уплата налога Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) Ведение учета Книга учета доходов и расходов Книга учета доходов и расходов

С 1 января 2021 года организации, у которых доходы превысили 150 млн рос. рублей ($ 1 900 000), но не превысили 200 млн рос. рублей ($ 2 535 000) и (или) численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 работников, не утрачивают право на применение УСН, а уплачивают налог по повышенным ставкам:

8% — для объекта «доходы»

20% — для объекта «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Важно! Приходя на российский девелоперский рынок, белорусским компаниям необходимо понимать, что строительство объектов с привлечением дольщиков будет их основным видом деятельности в России. Для этого придется пересмотреть все бизнес-процессы, выстроенные в белорусской компании.

Привлечение к финансированию строительства дольщиков заставляет девелопера соблюдать большое количество дополнительных требований. Требования можно условно разделить на три основных блока:

1. Корпоративные требования. По российскому законодательству девелопер, привлекающий дольщиков, в названии своей компании должен использовать слова «специализированный застройщик». Такому девелоперу запрещено:

осуществлять иную деятельность, кроме связанной с долевым строительством, приобретать ценные бумаги

создавать коммерческие и некоммерческие организации

совершать иные сделки, не связанные с долевым строительством

одновременно привлекать дольщиков при освоении земельных участков по нескольким градостроительным планам, нескольким проектам планировки территории либо договорам о комплексном развитии территории.



Фото: Павел Садовский

2. Требования к профессиональной деятельности девелопера. Здесь ключевым моментом является обязательное членство такого девелопера в саморегулируемой организации (СРО).

В СРО создаются два вида компенсационных фондов за счет взносов его членов: фонд возмещения вреда и фонд обеспечения договорных обязательств.

В пределах средств данных фондов СРО несет субсидиарную ответственность при возникновении спорных ситуаций с членами такого СРО.

Выделяют несколько видов СРО: строителей, проектировщиков, изыскателей. Если девелопер планирует привлекать технического заказчика для реализации проекта строительства, членство в СРО строителей будет достаточным. Если же планирует самостоятельно проводить изыскания и проектирование, то дополнительно к членству в СРО строителей девелопер должен быть членом СРО проектировщиков и изыскателей.

3. Обеспечение гарантий дольщикам. В России существуют два основных способа их обеспечения: использование счетов эскроу и осуществление отчислений в компенсационный фонд.

С 2019 года девелоперы по общему правилу вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства только с использованием счетов эскроу:

• это специальный банковский счет девелопера в уполномоченном банке

• девелопер не имеет доступа к счету до момента ввода объекта в эксплуатацию и оформления права собственности в отношении объекта долевого строительства

• на период строительства уполномоченный банк выдает девелоперу кредит под проценты. Размер кредита и процентов по нему зависит от выбранного банка

• в случае несвоевременного строительства дольщику возвращаются вложенные в строительство деньги со счета эскроу.

Девелопер может и не использовать счета эскроу. Но тогда он сможет привлекать средства дольщиков, только если имеет достаточную финансовую устойчивость, опыт строительства от трех лет общей площадью не менее 5 тыс. квадратных метров в совокупности (учитывается опыт юридического лица, которым оно учреждено).

При этом степень строительной готовности дома, в котором привлекаются дольщики, должна быть более 30%.

Кроме того, необходимо обеспечить наличие денежных средств одним из следующих способов:

не менее 10% от проектной стоимости на счетах уполномоченного банка

не менее 40% от проектной стоимости целевого кредита от уполномоченного банка.



Фото: pexels.com

Выделяют три основных группы требований, которые должна соблюдать подрядная организация при ведении бизнеса в России:

1. Требования в связи с членством подрядчика в саморегулируемой организации.

Важно! Членство в СРО — это своеобразная замена лицензирования в строительстве на территории Российской Федерации с 2010 года. Каждое СРО устанавливает свои требования к профессиональному опыту и материальной базе подрядчика. Критерием выбора СРО для подрядчика в первую очередь является сумма всех его взносов.

Членство в СРО обязательно, если подрядчик:

выполняет работы по объектам капитального строительства

заключает договоры с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания

заключает договор строительного подряда на сумму свыше 3 млн руб. (свыше $ 38 тысяч)

участвует в торгах на заключение договоров по проектированию, строительству и изысканиям.

Подрядчику необходимо вносить следующие взносы в СРО, размер которых определяется каждой СРО самостоятельно, но в пределах минимальных размеров, установленных законодательством:

единовременный взнос для подготовки документов

вступительный

членский (годовой, ежемесячный)

взносы в компенсационные фонды (по возмещению вреда и по обеспечению договорных обязательств)

по договору страхования.

2. Лицензионные требования.

В России по состоянию на декабрь 2021 года подлежит лицензированию около 50 видов деятельности. Белорусскому подрядчику может понадобиться получить лицензию, если выполняемые им работы связаны с:

разработкой, проектированием и изготовлением шифровальных средств и информационных и телекоммуникационных систем, а также специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

геодезической и картографической деятельностью, в результате которой осуществляется создание государственных геодезических сетей.

Получение лицензии в среднем занимает около 45 рабочих дней с даты подачи заявления.



Фото: Павел Садовский

3. Требования в области сертификации.

В России действует добровольная и обязательная система сертификации качества в строительстве. Объектом сертификационной деятельности в строительстве является:

продукция предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов (промышленная продукция)

проектная продукция

объекты строительства — здания и сооружения (строительная продукция)

работы и услуги в строительстве.

Важно! Порядок проведения обязательной сертификации определяется системой добровольной сертификации (СДС). Реестр СДС размещен на официальном сайте Росстандарта.

Сертификация в строительстве является обязательной для строительных товаров, в том числе импортируемых в Россию, если в стандартах на такой товар установлены обязательные требования по безопасности и охране окружающей среды.

Обязательной сертификации подлежат блоки оконные (ПВХ, дерево, алюминий), балконные двери и стеклопакеты, а также ряд другой продукции.

Время, за которое можно получить сертификат соответствия, варьируется в зависимости от объема проверяемой продукции, наличия действующих сертификатов, технологической сложности проверки качества и других показателей. Поэтому белорусскому подрядчику важно заранее обратиться к специалистам по сертификации и определить период, который будет затрачен на прохождение обязательной или добровольной сертификации.

Читайте также