Realme 9 Pro: поддержка 5G и новый процессор MediaTek

Источник материала: ProBusiness

Realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, продолжает активно развивать направление смартфонов с поддержкой 5G. К третьему кварталу 2021 года поставки популярной номерной серии realme достигли 40 миллионов устройств, продемонстрировав один из лучших показателей в сравнении с другими известными производителями смартфонов. В ближайшее время realme представит новую линейку номерной серии — realme 9, которая включит первую в портфолио бренда модель Pro+. Компания также объявила, что realme 9 Pro+ предоставит пользователем новое качество 5G связи благодаря новому процессору MediaTek Dimensity 920 5G.

Realme 9 Pro+ стал одним из первых в мире смартфонов с процессором MediaTek Dimensity 920 5G

realme стремится предоставить молодым пользователям по всему миру передовые технологии и высококачественный дизайн, поэтому смартфоны компании поддерживают стандарт связи 5G с 2020 года. Новый смартфон номерной серии realme 9 Pro+ получит широкую поддержку сетей 5G благодаря новому процессору MediaTek Dimentsity 920 5G.





Realme — самый быстрорастущий бренд Android-смартфонов 5G

Согласно данным, опубликованным аналитической компанией Counterpoint Research, realme стал самым быстрорастущим брендом Android-смартфонов 5G в мире в третьем квартале 2021 года, показав мощный рост в Индии, Китае и Европе. Компания смогла опередить рынок: продажи смартфонов с 5G выросли на 831% год к году по сравнению со среднемировыми темпами роста в 121%.





О компании realme

Realme — технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств, меняющих принятые стандарты. Компания была основана 4 мая 2018 года (Национальный день молодежи Китая) Скаем Ли вместе с группой единомышленников из разных стран мира, имеющих богатый опыт работы с мобильными продуктами. realme стремится создавать продукты с высокой производительностью и стильным дизайном, предоставлять отличный сервис и исследовать все технологические возможности смартфонов.

По результатам исследования Counterpoint Research, во втором квартале 2021 года realme входит в список 6 ведущих международных поставщиков смартфонов, а количество пользователей к настоящему моменту достигло 100 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире.

realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас компания представлена на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. В июле 2021 года бренд вошел в топ-3 (sell-in) по продажам в России согласно отчету Canalys.

Подробная информация на сайте realme.com



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