Падение мировых рынков и время дорогого доллара. Новости недели в видеообзоре Myfin.by

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00:30 Итоги торгов на БВФБ за неделю



На минувшей неделе максимальным ростом курса отметился доллар. Евро и российский рубль дешевели.

00:43 Доллар выстрелил в небо, а мировые рынки падают

За последнюю неделю курс российского рубля устремился в небо, обновив тем самым годовые рекорды и даже временно преодолев отметку в 80 рублей за доллар. Следом за ним ушел и белорусский рубль, перевалив за 2,62 рубля за доллар. При этом фондовые рынки как в России, так и в США ушли в красную зону. Дешевеют практически все акции: от Apple до Boeing. Как объясняют эксперты, это связано с укреплением доллара - Федеральная резервная система США запускает процессы борьбы с инфляцией. Будут сокращены программы стимулирования экономики после пандемии, увеличены процентные ставки.

Для белорусского рубля складывается максимально неприятная ситуация: доллар укрепляется из-за действий ФРС, российский рубль дешевеет из-за геополитической напряженности, весь регион в целом переживает отток капитала как из-за глобальных проблем на американском рынке, так и из-за локальных обострений конфликтов. Кроме всего этого, начинают действовать более жесткие санкции в отношении Беларуськалия: уже с 1 февраля литовские железные дороги останавливают транзит удобрений в балтийские порты.

Остается только гадать, насколько глубоким будет падение белорусского рубля.

01:55 МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики

Международный валютный фонд пересмотрел ожидания по росту мировой экономики: прогноз на 2022 год был понижен до 4,4%. МВФ объясняет, что «Мировая экономика вступает в 2022 год с более слабых позиций, чем ожидалось изначально. По мере распространения нового варианта COVID-19 "омикрон" страны восстанавливают ограничения на передвижения. Растущие цены на энергоносители и сбои в поставках привели к более высокой и широко распространенной инфляции, чем прогнозировалось, особенно в США, на многих развивающихся рынках и в экономиках переходного типа». Сильнее всего был пересмотрен прогноз роста экономик США и Китая в сторону понижения.

02:40 Рекорды в декабрьских выплатах

Декабрьские зарплаты в Беларуси оказались рекордными. Средняя начисленная зарплата белорусов по данным Белстата в декабре показала рекордные значения, увеличившись до 1675 рублей. С учетом среднего курса доллара за этот же месяц, в долларах зарплата выросла до максимума в $662. По сравнению с ноябрем средняя зарплата прибавила сразу $66, а если сравнить с декабрем прошлого года, рост достиг $85.

03:09 Нацбанк выступил против накачки экономики деньгами



Нацбанк на прошлой неделе обозначил свою принципиальную позицию по вопросу стимулировани яэкономики деньгами. В «Банковском вестнике» вышла статья замначальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаила Демиденко. Он уверен, что в банковской системе и в экономике больше денег будет только в том случае, если белорусы, прошедшие через череду кризисов, «наконец, начнут больше доверять белорусскому рублю, органам управления экономикой и банкам, будучи уверенными в том, что на денежные власти не будет оказываться давление для проведения краткосрочной экспансионистской политики, несовместимой с долгосрочной ценовой стабильностью. Население, как следствие, станет больше сберегать в банках в белорусских рублях».

По мнению представителя регулятора «Попытка поиска очередного «философского камня» для увеличения денег в экономике через эмиссию с целью стимулирования экономического роста – тупиковый и деструктивный подход.

04:08 Итоги недели на рынке криптовалют



На рынке криптовалют неделя началась с крупного падения цены биткоина до полугодового минимума в $33 тысячи. Однако конец недели порадовал инвесторов хорошими новостями, когда курс восстановился до $36 тысяч. Эксперты начали говорить о возможном наступлении криптозимы на фоне полного запрета криптовалют в Китае, беспорядков в Казахстане, куда перебралась значительная часть китайских майнинговых мощностей, и разговоров об ужесточении контроля за криптой в ряде стран, в том числе, в России.

В то же время недельный график динамики биткоин показывает, что уровень поддержки находится на отметке $30 тыс., а уровень сопротивления – на $ 65 тыс. Учитывая долговременный позитивный тренд роста цены биткоина, эксперты не исключают, что в 2022 году мы сможем увидеть новые максимумы, вплоть до $85 тысяч за один биткоин.

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