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Банда ивацевичских вымогателей предстанет перед судом

31.01.2022 12:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела о вымогательствах среди предпринимателей в Ивацевичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Роман Зармаев.

Отправной точкой в расследовании стало нападение весной прошлого года на местного предпринимателя. Четверо неизвестных избивали его арматурой и угрожали пневматическим пистолетом. Потерпевший оказал активное сопротивление нападавшим, и те убежали. Вымогатели, россияне 29 и 33 лет, попытались скрыться на родине, но были задержаны сотрудниками милиции в Витебской области.

Главного фигуранта, который нанял для расправы с предпринимателем двух иностранцев, вскоре обнаружили на территории России и экстрадировали в Беларусь. Его подельник к тому времени находился под стражей за ранее совершенное преступление.

По данным следствия, 27-летний житель Ивацевичей под угрозой применения насилия больше года вымогал у бизнесменов деньги. Обвиняемый вкладывал средства в развитие бизнеса своих знакомых, а затем требовал скорейшего возврата долгов. Если потерпевший не мог по каким-либо причинам вернуть деньги в срок, рэкетир облагал его ежемесячной данью, которая не входила в счет оплаты долга. Мужчина часто менял условия устных договоренностей в одностороннем порядке, в разы завышая требуемые суммы. Например, одному предпринимателю дал в долг $900, а потребовал вернуть более $10 тыс. Второго заставил продать дом по заниженной в разы цене. Ремонтировал автомобиль за счет третьего. И это далеко не полный список "подвигов" фигуранта.

В свою преступную деятельность мужчина вовлек 36-летнего знакомого. По признанию свидетелей, обвиняемые держали в страхе жителей города, практиковали такие формы принуждения, как вывоз должников в лес с избиениями и угрозами расправой. Потерпевшие были настолько запуганы, что боялись обратиться в правоохранительные органы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 4 человека.

Действия 27-летнего обвиняемого квалифицированы по ч.2 и 3 ст.208 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения, с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере), ч.1 и 2 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств под угрозой применения насилия, совершенное повторно) УК. Его подельнику и двоим иностранцам предъявлено обвинение по ч.3 ст.208 УК.

Фигуранты заключены под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Отправной точкой в расследовании стало нападение весной прошлого года на местного предпринимателя. Четверо неизвестных избивали его арматурой и угрожали...
 
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