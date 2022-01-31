Гинеколог рассказала, какие есть риски беременности после 35 лет

Источник материала: ОНТ

Планировать беременность лучше в более раннем возрасте. Самый благоприятный – 22 года. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк, пишет газета «Известия».

Главный риск, по словам врача, – проблема забеременеть, поскольку после 30 лет репродуктивный потенциал снижается. Чтобы зачать ребенка, может понадобиться 6-12 месяцев.

Второй риск связан с тем, что ребенок может родиться с хромосомными нарушениями. Например, синдромом Дауна.

Фото: pexels





Подписывайтесь на нас в Telegram