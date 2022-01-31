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Гинеколог рассказала, какие есть риски беременности после 35 лет
Источник материала: ОНТ
Планировать беременность лучше в более раннем возрасте. Самый благоприятный – 22 года. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк,
Главный риск, по словам врача, – проблема забеременеть, поскольку после 30 лет репродуктивный потенциал снижается. Чтобы зачать ребенка, может понадобиться 6-12 месяцев.
Второй риск связан с тем, что ребенок может родиться с хромосомными нарушениями. Например, синдромом Дауна.
Фото: pexels
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Планировать беременность лучше в более раннем возрасте. Самый благоприятный – 22 года. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк, пишет газета...
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