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Гинеколог рассказала, какие есть риски беременности после 35 лет

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гинеколог рассказала, какие есть риски беременности после 35 лет

Планировать беременность лучше в более раннем возрасте. Самый благоприятный – 22 года. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк, пишет газета «Известия».

Главный риск, по словам врача, – проблема забеременеть, поскольку после 30 лет репродуктивный потенциал снижается. Чтобы зачать ребенка, может понадобиться 6-12 месяцев.

Второй риск связан с тем, что ребенок может родиться с хромосомными нарушениями. Например, синдромом Дауна. 

Фото: pexels 


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Планировать беременность лучше в более раннем возрасте. Самый благоприятный – 22 года. Об этом заявила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк, пишет газета...
 
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