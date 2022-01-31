«Безопасность – в каждый дом»: МЧС проводит акцию по предупреждению происшествий и несчастных случаев

Источник материала: ОНТ

Привлечь внимание к «опасной» теме и избежать гибели людей в огне! Спасатели проводят в стране акцию «Безопасность – в каждый дом».

Проект осуществляется в три этапа. В первую очередь внимание обращают на граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками. На минувшей неделе сотрудники МЧС уже посетили центры безопасности и наркодиспансеры. Завтра акцент сместится на пожилых, жителей сельских населенных пунктов, а также студентов. Завершающий этап – интерактивные площадки в торговых центрах.

По статистике февраль – самый сложный месяц в году. Связано это в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями. Поэтому акция работает на предупреждение и проводится до и в первые числа месяца, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней.

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