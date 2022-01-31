﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Безопасность – в каждый дом»: МЧС проводит акцию по предупреждению происшествий и несчастных случаев

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Безопасность – в каждый дом»: МЧС проводит акцию по предупреждению происшествий и несчастных случаев

Привлечь внимание к «опасной» теме и избежать гибели людей в огне! Спасатели проводят в стране акцию «Безопасность – в каждый дом». 

Проект осуществляется в три этапа. В первую очередь внимание обращают на граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками. На минувшей неделе сотрудники МЧС уже посетили центры безопасности и наркодиспансеры. Завтра акцент сместится на пожилых, жителей сельских населенных пунктов, а также студентов. Завершающий этап – интерактивные площадки в торговых центрах. 

По статистике февраль – самый сложный месяц в году. Связано это в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями. Поэтому акция работает на предупреждение и проводится до и в первые числа месяца, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привлечь внимание к «опасной» теме и избежать гибели людей в огне! Спасатели проводят в стране акцию «Безопасность – в каждый дом».  Проект осуществляется в три...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске подростки избили мужчину за замечания о вреде курения
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by