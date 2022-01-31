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Ураганы и наводнения в Германии и снежная буря в России: непогода обрушилась на Европу

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ураганы и наводнения в Германии и снежная буря в России: непогода обрушилась на Европу

Европа также оказалась под ударом стихии. Сразу несколько мощных ураганов охватили северную часть региона.

Жертвами шторма «Малик», который принес сильные ветры, дожди и снегопады, стали по меньшей мере четыре человека. Более сотни домов остались без электричества, поваленные деревья парализовали движение на дорогах. Бесконтрольные порывы ветра стали причинами трагедий. Так, в Германии на прохожего упал рекламный щит, мужчину не удалось спасти.

Тем временем в Гамбурге, значительно поднялся уровень воды в реке Эльба. Затоплены прилегающие улицы. Всего шторм принес непогоду более чем в семь стран Европы.

Сложная погодная ситуация и в России. В Москве бушует циклон «Надя». Сугробы уже ко вторнику могут достичь полуметра, что близко к рекорду 1956 года.

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Европа также оказалась под ударом стихии. Сразу несколько мощных ураганов охватили северную часть региона. Жертвами шторма «Малик», который принес сильные ветры,...
 
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