Не менее 18 человек погибли из-за дождей и наводнений в Бразилии

Источник материала: ОНТ

Сильные дожди пришли в Бразилию. Уже погибло не менее 18 человек.

Ещё более полтысячи местных жителей остались без крова. Мощные потоки воды буквально крушили на своем пути здания, объекты инфраструктуры. Ещё одной проблемой непогоды стали оползни, так из-за дождя перекрыты главные транспортные артерии Сан-Паулу.

В отдельных районах уровень воды преодолел критические отметки. Из-за сложной погодной обстановки местные власти приостановили вакцинацию населения. Как отмечают синоптики, причина обильных дождей – движение теплого влажного воздуха из лесов Амазонии. Такие наводнения в Бразилии носят сезонный характер.

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