В Питтсбурге за несколько часов до прибытия Байдена рухнул мост

Источник материала: ОНТ

США отстали в развитии инфраструктуры. Это цитата. Из уст президента страны на месте обрушившегося моста в городе Питтсбург.

Байдену можно сказать повезло. По этому путепроводу пролегал маршрут его кортежа. Конструкция упала за несколько часов до визита американского президента. Погибших нет. Но помощь спасателей потребовалась пассажирам автобуса, который в момент обрушения ехал по мосту. 10 человек получили различные травмы, троих госпитализировали. Спасателям удалось не допустить взрыва: упавшие конструкции повредили газопровод. Местные службы знали, что построенный в 1970 году мост находится в аварийном состоянии, но средства на ремонт не выделялись. Осматривая место происшествия Байден отметил, что в штате более 3 тысяч ветхих мостов, а по всей стране неотложного ремонта требуют более 45 тысяч.

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