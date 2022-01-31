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Что изменится в Беларуси с 1 февраля?

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что изменится в Беларуси с 1 февраля?

Что изменится в нашей жизни с 1 февраля? Во-первых, бюджет прожиточного минимума. Отмечен и рост среднемесячной зарплаты работников в республике за 4-й квартал 2021 года – более 1,5 тысяч рублей, то есть этот показатель вырос почти на 9%.

Соответственно, подрастут и пенсии для отдельных категорий пенсионеров, увеличатся доплаты людям старше 75 лет и надбавки по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет, а также социальные пенсии. Вырастут и размеры государственных пособий семьям с детьми.

Увеличатся и пособия по уходу за ребенком, а также пособия семьям на детей до и старше 3 лет. К тому же подрастут выплаты женщинам, вставшим на учет до 12-недельного срока беременности.

Фото: БЕЛТА

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Что изменится в нашей жизни с 1 февраля? Во-первых, бюджет прожиточного минимума. Отмечен и рост среднемесячной зарплаты работников в республике за 4-й квартал 2021...
 
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