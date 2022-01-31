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Лукашенко: люди не должны переживать, стабильность должна быть обеспечена, не дай бог это не будет выполнено

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: люди не должны переживать, стабильность должна быть обеспечена, не дай бог это не будет выполнено

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание, что главная задача правительства и Национального банка в сфере экономического развития страны заключается в выполнении намеченных планов. Об этом Глава государства заявил 31 января, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул: у руководителя банковской системы и премьер-министра есть все необходимые рычаги.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отметил успешную работу банковской сферы страны по итогам 2021 года.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание, что главная задача правительства и Национального банка в сфере экономического развития страны...
 
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