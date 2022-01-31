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Лукашенко: люди не должны переживать, стабильность должна быть обеспечена, не дай бог это не будет выполнено
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание, что главная задача правительства и Национального банка в сфере экономического развития страны заключается в выполнении намеченных планов. Об этом Глава государства заявил 31 января, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского,
Президент подчеркнул: у руководителя банковской системы и премьер-министра есть все необходимые рычаги.
Ранее
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: люди не должны переживать, стабильность должна быть обеспечена, не дай бог это не будет выполнено
Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание, что главная задача правительства и Национального банка в сфере экономического развития страны...
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