Лукашенко: люди не должны переживать, стабильность должна быть обеспечена, не дай бог это не будет выполнено

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание, что главная задача правительства и Национального банка в сфере экономического развития страны заключается в выполнении намеченных планов. Об этом Глава государства заявил 31 января, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского, передает БЕЛТА.

Президент подчеркнул: у руководителя банковской системы и премьер-министра есть все необходимые рычаги.

Ранее сообщалось , что Александр Лукашенко отметил успешную работу банковской сферы страны по итогам 2021 года.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram