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Белорусы о послании Президента: Народ поддержит государство, которое проводит социально-ориентированную рыночную политики

31.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы о послании Президента: Народ поддержит государство, которое проводит социально-ориентированную рыночную политики

Готовы ли делать больше для себя и страны? Как отреагировали на послание Президента простые белорусы? Узнали корреспонденты ОНТ.

Я думаю, что народ подключится и активно работает для того, чтобы поддержать государство, которое действительно проводит социально-ориентированную рыночную политику. Это уже четверть века продолжается. Я взрослый человек и помню с чего это начиналось, когда талоны были на сахар, муку, растительное масло.

Курс, который держит Президент – искренен, выстрадан за народ. А пусть ходят на референдум, только пусть ходят все и свой гражданский долг выполнят до конца. Только тогда Республика, в которой мы живем, будет процветать и в дальнейшем.

Могут повлиять на свое благосостояние. Начать улучшать экономику страны, соответственно вкладывать свои силы платить налоги, не уклоняться, быть добросовестными, оплачивать транспортные расходы.

Да, всё получится! Главное, чтобы здоровье было! Всё получится. Народ всегда готов включиться в работу.

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Готовы ли делать больше для себя и страны? Как отреагировали на послание Президента простые белорусы? Узнали корреспонденты ОНТ. Я думаю, что народ подключится и...
 
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