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В Волковыске подростки избили мужчину за замечания о вреде курения

31.01.2022 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске подростки избили мужчину из-за отказа угостить их сигаретой и замечаний о вреде курения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на днях в районе остановки по улице Софьи Панковой в Волковыске. К 52-летнему мужчине, он к слову был нетрезв, подошли двое подростков и попросили угостить их сигаретой.

Мужчина отказал, а также добавил, что детям не стоит курить. Правда, сделал он это не самым вежливым тоном.

После этого мужчина пошел домой. Вскоре он почувствовал сильный удар в спину, от которого упал. После этого мужчину избили. Пострадавший обратился в милицию.

"Правоохранители установили четверых подростков, причастных к инциденту. Действия двоих квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК, каждому из фигурантов по 15 лет", - рассказали в милиции. Также сейчас дается правовая оценка действий других участников потасовки.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Правоохранители установили четверых подростков, причастных к инциденту. Действия двоих квалифицированы по ч.2 ст.339 (хулиганство) УК.
 
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