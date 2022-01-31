Наркозакладчика из Бреста осудили на 12 лет колонии

Источник материала: БелТА

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Каменецкого района вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 37-летний житель Бреста. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы в качестве закладчика. Он получал в условленных местах наркотики и психотропные вещества, расфасовывал на мелкие партии, перевозил в различные населенные пункты и оставлял в тайниках, сообщая географические координаты администратору интернет-магазина.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также с него взыскан штраф в размере 200 базовых величин на сумму Br6,4 тыс.

В соответствии с ч.1 ст.46-1 УК конфискованы мобильный телефон и денежные средства обвиняемого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-