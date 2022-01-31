Источник материала: Myfin

Курсы валют на 31 января 2022: доллар и евро подешевели" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643624941498486.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0163 рубля до 2.5986, что составило 0.62%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0505 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0088 (0.3%), на 31 января 2022 курс составил 2.9025. По итогам месяца евро вырос на 0.0199 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0015 рублей (0.04%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0771 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 67 728 800 17 325 200 37 249 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.59 рублей, курс продажи доллара 2.598 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.894 рублей, купить – 2.902 – 2.985.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77.7 (стоимость 1 доллара равна 77.7 российских рублей),

=77.7 (стоимость 1 доллара равна 77.7 российских рублей), EUR/USD =1.119 (1 евро стоит 1.119 доллар),

=1.119 (1 евро стоит 1.119 доллар), EUR/RUB =86.8 (86.8 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.