Курсы валют на 31 января 2022: доллар и евро подешевели

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0163 рубля до 2.5986,
что составило 0.62%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0505 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0088 (0.3%), на 31 января 2022 курс составил 2.9025. По итогам месяца
евро вырос на 0.0199 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0015 рублей (0.04%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0771 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
67 728 800
17 325 200
37 249 200
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.55 – 2.59 рублей, курс продажи доллара 2.598 – 2.65.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.894 рублей, купить – 2.902 – 2.985.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77.7 (стоимость 1 доллара равна 77.7 российских рублей),