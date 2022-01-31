Курсы валют на 01.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5986 -0.0163 1 USD Евро 2.9025 -0.0088 1 EUR Российский рубль 3.3551 -0.0015 100 RUB Гривна 9.1344 0.0485 100 UAH Тенге 5.98 -0.0299 1000 KZT Юань 4.0852 -0.0264 10 CNY

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