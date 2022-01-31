﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названо идеальное время суток для вакцинации

31.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названо идеальное время суток для вакцинации

Вакцинироваться лучше всего в утренние часы, поскольку иммунная система человека наиболее активна именно в это время, заявила в интервью агентству «Прайм» врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Вера Сухова.

По словам медика, перед прививкой необходимо пройти осмотр у врача, чтобы выявить противопоказания для вакцинации.

Фото: pexels 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакцинироваться лучше всего в утренние часы, поскольку иммунная система человека наиболее активна именно в это время, заявила в интервью агентству «Прайм»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 01.02.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by