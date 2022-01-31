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Названо идеальное время суток для вакцинации
Источник материала: ОНТ
Вакцинироваться лучше всего в утренние часы, поскольку иммунная система человека наиболее активна именно в это время, заявила в интервью
По словам медика, перед прививкой необходимо пройти осмотр у врача, чтобы выявить противопоказания для вакцинации.
Фото: pexels
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Вакцинироваться лучше всего в утренние часы, поскольку иммунная система человека наиболее активна именно в это время, заявила в интервью агентству «Прайм»...
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