Названо идеальное время суток для вакцинации

Источник материала: ОНТ

Вакцинироваться лучше всего в утренние часы, поскольку иммунная система человека наиболее активна именно в это время, заявила в интервью агентству «Прайм» врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог Вера Сухова.

По словам медика, перед прививкой необходимо пройти осмотр у врача, чтобы выявить противопоказания для вакцинации.

Фото: pexels





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