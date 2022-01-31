Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании. Об этом информирует «Пул Первого».

Закон определяет основы госполитики в сфере образования, закрепляет положения, направленные на повышение качества, эффективности и доступности образования с учетом практики применения действующего кодекса и тенденций развития образовательного пространства.

В частности, новая редакция кодекса предусматривает всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время предусматривается получение общего базового образования), проведение по завершении общего среднего образования итоговой аттестации по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок проведения экзамена будет утверждаться Министерством образования.

Кроме того, расширена сфера применения целевой подготовки для организаций, которые расположены в малых населенных пунктах, на загрязненных территориях, а также в иных населенных пунктах. Новой редакцией кодекса предусмотрено функционирование на уровне среднего специального и профессионально-технического образования колледжей, университетов, институтов и академий на уровне высшего образования.

Дистанционное обучение закреплено как самостоятельная форма получения образования. Устанавливается возможность реализовывать образовательные программы через сетевую форму взаимодействия между образовательными учреждениями.

Специальное высшее образование вводится по отдельным медицинским и техническим специальностям. Появился новый вид дополнительного образования – на базе Национального детского технопарка будут обучаться одаренные дети и молодежь.

В законе предложены и иные нормы, в том числе предусматривающие перераспределение и уточнение полномочий госорганов по управлению в сфере образования.

Фото: БЕЛТА

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