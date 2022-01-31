Беловежская пуща может потерять статус «всемирного наследия» из-за строительства стены на белорусско-польской границе

Источник материала: ОНТ

Беловежская пуща может потерять статус «всемирного наследия». И все из-за строительства стены на границе.





К такому мнению пришли польские экологи и активисты. Они уже бьют тревогу и выступают против строительства заграждения. Сооружение стоимостью в сотни миллионов евро может нанести колоссальный ущерб окружающей среде. Польские власти считают, что строительство стены защитит от проникновения беженцев. Однако экологи и правозащитники уверены, что сооружение даст обратный эффект и ударит в первую очередь по животному миру. Краснокнижные зубры, волки и рыси не смогут мигрировать и объединяться в пары. Польская колючая проволока уже стала причиной гибели редких животных. Но это не останавливает Польшу, которая планирует, к тому же, вырубить несколько гектаров заповедника.

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