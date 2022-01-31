Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии

Источник материала: ОНТ

В районе Кузель на юго-западе Германии двое полицейских были смертельно ранены в результате открытой злоумышленниками стрельбы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом 31 января на своей странице в Twitter проинформировала полиция Кайзерслаутерна.

Правоохранители указали, что им ничего не известно о преступниках.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентство DPA, стрельба произошла около 4:20 по местному времени (6:20 по минскому времени). Организован поиск преступников.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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