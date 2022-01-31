|
Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии
Источник материала: ОНТ
В районе Кузель на юго-западе Германии двое полицейских были смертельно ранены в результате открытой злоумышленниками стрельбы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом 31 января на своей странице в
Правоохранители указали, что им ничего не известно о преступниках.
Как
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе Кузель на юго-западе Германии двое полицейских были смертельно ранены в результате открытой злоумышленниками стрельбы. Устанавливаются обстоятельства...
|
Архив (Разное)