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Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии

31.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двоих полицейских застрелили на юго-западе Германии

В районе Кузель на юго-западе Германии двое полицейских были смертельно ранены в результате открытой злоумышленниками стрельбы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом 31 января на своей странице в Twitter проинформировала полиция Кайзерслаутерна.

Правоохранители указали, что им ничего не известно о преступниках.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на агентство DPA, стрельба произошла около 4:20 по местному времени (6:20 по минскому времени). Организован поиск преступников.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В районе Кузель на юго-западе Германии двое полицейских были смертельно ранены в результате открытой злоумышленниками стрельбы. Устанавливаются обстоятельства...
 
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