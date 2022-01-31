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Когда черное не стройнит: как скрыть недостатки с помощью одежды?
Источник материала: ОНТ
Счастья много не бывает, и красоты тоже – так можно сказать о девушках размера plus size. И Эшли Грэм — тому подтверждение. Девушка мастерски научилась работать с пропорциями. Но даже у нее случаются промахи. Учимся на ошибках других!
Правило «черное стройнит, а белое полнит» работает далеко не всегда. На деле основную роль играет не цвет — важно также обращать внимание на принты и материал, из которого изготовлена вещь.
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Счастья много не бывает, и красоты тоже – так можно сказать о девушках размера plus size. И Эшли Грэм — тому подтверждение. Девушка мастерски научилась работать с...
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