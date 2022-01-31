Когда черное не стройнит: как скрыть недостатки с помощью одежды?

Источник материала: ОНТ

Счастья много не бывает, и красоты тоже – так можно сказать о девушках размера plus size. И Эшли Грэм — тому подтверждение. Девушка мастерски научилась работать с пропорциями. Но даже у нее случаются промахи. Учимся на ошибках других!

Правило «черное стройнит, а белое полнит» работает далеко не всегда. На деле основную роль играет не цвет — важно также обращать внимание на принты и материал, из которого изготовлена вещь.



При подборке нарядов в размере «плюс» самая важная задача — это не скрыть недостатки, а подчеркнуть достоинства. «Объемный верх + облегающий низ» — не лучшее решение, хотя многие девушки пышных форм нередко к нему прибегают. Лучше подчеркнуть талию и сбалансировать пропорции.



Легкие шелковые материалы с отливом — отличное решение как для вечернего гардероба, так и для повседневных выходов. Но мягкие и струящиеся ткани чаще всего очерчивают нижнее белье и легко мнутся. И если вы все равно хотите использовать в своем образе блестящие ткани, обратите внимание на кожаные изделия. Плотный материал не будет подчеркивать каждую складочку на вашем теле.





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