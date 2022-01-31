Укрепление обороноспособности и обновление закогодательства страны: эксперты продолжают обсуждение послания Президента

Источник материала: ОНТ

Сохранить миропорядок и построить будущее. Призыв Президента во время послания к народу и парламенту к напряженной работе вызвал живой отклик в белорусском обществе.





Нынешние поколения оказались в самом эпицентре переформатирования мировой политики и экономики. На планете повышается уровень агрессии, находить компромиссы всё сложнее. Военная инфраструктура на западе укрепляется. В сопредельных странах ведут речь о размещении носителей ядерного оружия. В связи с этим Александр Лукашенко во время послания дал ответ и коллективному Западу – если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать землю. При этом, мы всё же нация миролюбивая, сами никогда не нападали. Но защищаться будем! Эксперты уверены, нужно наращивать свои оборонительные способности.

Именно перед лицом угрозы так важно сохранить единство общества и государства. И немаловажная роль в этом – у Конституции. Так, страна на пороге обновления политической системы и нового уровня взаимодействия власти и народа – за прошлый год подготовлен проект обновленной Конституции, он отвечает запросам общества, уверены эксперты. Ведь учитывает многие аспекты, которые в эти дни приобретают особую актуальность.

Особые ожидания Президент связал с молодежью. Это ей двигать страну вперед, не забывая об опыте старших поколений и не прерывая хороших традиций.

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