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В Гомеле «декретница» организовала притон для занятия проституцией
Источник материала: ОНТ
В середине января была задержана 19-летняя жительница Гомеля. Установлено, что девушка занималась проституцией, вовлекая в эту «работу» своих знакомых, в том числе несовершеннолетних. Об этом
Задержанная находится в отпуске по уходу за ребенком. Она организовала поиск клиентов в соцсетях. Интимные встречи устраивались на съемной квартире. «Декретница» также занималась рекламой девушек в Сети, за что получала часть прибыли.
В отношении гомельчанки возбудили уголовные дела за вовлечение в занятие проституцией и организацию и использование занятия проституцией.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В середине января была задержана 19-летняя жительница Гомеля. Установлено, что девушка занималась проституцией, вовлекая в эту «работу» своих знакомых, в том числе...
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