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В Гомеле «декретница» организовала притон для занятия проституцией

31.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле «декретница» организовала притон для занятия проституцией

В середине января была задержана 19-летняя жительница Гомеля. Установлено, что девушка занималась проституцией, вовлекая в эту «работу» своих знакомых, в том числе несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Задержанная находится в отпуске по уходу за ребенком. Она организовала поиск клиентов в соцсетях. Интимные встречи устраивались на съемной квартире. «Декретница» также занималась рекламой девушек в Сети, за что получала часть прибыли.

В отношении гомельчанки возбудили уголовные дела за вовлечение в занятие проституцией и организацию и использование занятия проституцией.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Теги: Гомель
 
 
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В середине января была задержана 19-летняя жительница Гомеля. Установлено, что девушка занималась проституцией, вовлекая в эту «работу» своих знакомых, в том числе...
 
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