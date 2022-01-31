В Гомеле «декретница» организовала притон для занятия проституцией

Источник материала: ОНТ

В середине января была задержана 19-летняя жительница Гомеля. Установлено, что девушка занималась проституцией, вовлекая в эту «работу» своих знакомых, в том числе несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Задержанная находится в отпуске по уходу за ребенком. Она организовала поиск клиентов в соцсетях. Интимные встречи устраивались на съемной квартире. «Декретница» также занималась рекламой девушек в Сети, за что получала часть прибыли.

В отношении гомельчанки возбудили уголовные дела за вовлечение в занятие проституцией и организацию и использование занятия проституцией.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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