Александр Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура

Источник материала: ОНТ

Выполнить намеченные планы экономического развития страны. Это главная задача, которая стоит перед Национальным банком и правительством. Глава государства сегодня принял с докладом председателя правления банка Павла Каллаура и помощника Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского.





Какое-то время публично в таком формате вопросы финансов, денежно-кредитной политики не обсуждались, ведь, как говорят банкиры, деньги любят тишину, отметил Александр Лукашенко. Однако люди должны понимать, что к этим вопросам ответственные лица относятся серьёзно. Впрочем, сегодняшний разговор не связан с какими-то проблемами в банковском секторе. Напротив, Белорусская экономика показала устойчивость к санкциям и попыткам выдавить с рынков сбыта. ВВП вырос по итогам 21-го. Никакого обвала национальной валюты, как уверенно предрекали некоторые скептики, не произошло. Прежде чем актуализировать задачи на 22-й, Александр Лукашенко, отметил успешную работу сектора в прошлом году.

Президент подчеркнул, что жёсткость его позиции, требование исполнительской дисциплины, обусловлено необходимостью выполнения утверждённых показателей. В частности, инфляция не должна превысить 6%, а ВВП прирасти минимум на 2,9 %. Экономическое давление Запада – главная тема еще одной встречи во Дворце Независимости. Президент принял с докладом премьер-министра, а также глав «Беларуськалия» и Белорусской калийной кампании.

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