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Белорусские спортсмены готовятся к началу Олимпиады

31.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены готовятся к началу Олимпиады

Всего четыре дня остаётся до старта Олимпийских игр в Пекине. Многие белорусские спортсмены уже на месте – они адаптируются и готовятся к соревнованиям.

Первыми в Китай прилетели биатлонисты, вслед за ними – конькобежцы. 2 февраля к нашей команде присоединится сборная по лыжным гонкам, а пятого – фристайлисты. Соревнования будут проходить в Пекине, Чжанцзякоу и Тяньцзине. Для выступления организаторы подготовили 25 спортивных объектов. Многие из них были использованы во время проведения летней Олимпиады в 2008 году, а сейчас адаптированы под зимние виды спорта. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Всего четыре дня остаётся до старта Олимпийских игр в Пекине. Многие белорусские спортсмены уже на месте – они адаптируются и готовятся к соревнованиям. Первыми в...
 
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