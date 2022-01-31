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Метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля

31.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля

В Беларуси 1 февраля ожидаются гололедица и метель, сообщили в Белгидромете. 

Во вторник в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит -3°С…-8°С. Днем будет от 0°С до -5°С.

Фото: pexels 

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В Беларуси 1 февраля ожидаются гололедица и метель, сообщили в Белгидромете.  Во вторник в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой...
 
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