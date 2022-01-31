Метель и гололедица прогнозируются в Беларуси 1 февраля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 1 февраля ожидаются гололедица и метель, сообщили в Белгидромете.

Во вторник в стране будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит -3°С…-8°С. Днем будет от 0°С до -5°С.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram