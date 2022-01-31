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Сборная Швеции выиграла ЧЕ по гандболу
Источник материала: ОНТ
Сборная Швеции выиграла чемпионат Европы по гандболу. В финальном матче шведы были сильнее испанцев.
Встреча получилась напряженной. Первый тайм завершился в пользу испанцев со счетом 13:12, а во втором шведские гандболисты смогли в буквальном смысле вырвать победу, забросив решающий мяч на последних секундах с семиметрового пенальти – 27:26.
Для сборной Швеции это уже пятый титул чемпионов Европы. В матче за третье место Дания была сильнее Франции – 35:32.
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Сборная Швеции выиграла чемпионат Европы по гандболу. В финальном матче шведы были сильнее испанцев. Встреча получилась напряженной. Первый тайм завершился в...
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