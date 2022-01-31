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Пьяного бесправника в Орше остановила стрельба по колесам
Источник материала: БелТА
31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня ночью в Орше пьяный водитель без прав пытался скрыться от сотрудников ДПС, которые смогли остановить нарушителя, прострелив колеса авто. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Сообщение о нарушителе поступило в Оршанское РУВД ночью 31 января. Вблизи д.Антоновка на трассе Витебск - Гомель - граница Украины водитель "Фольксваген Гольф" проигнорировал неоднократные требования ГАИ и попытался скрыться.
Для остановки транспортного средства инспекторы ДПС использовали оружие.
За рулем иномарки находился 33-летний житель д.Пугляи. Визуально сотрудники ГАИ определили у него признаки опьянения, что подтвердилось результатами медосвидетельствования: концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила более 2 промилле.
В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
"За минувший год задержано более 17,5 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По их вине произошло 282 ДТП, в которых 82 человека погибли и 325 травмированы", - отметили в УГАИ.-0-
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За рулем иномарки находился 33-летний житель д.Пугляи. Визуально сотрудники ГАИ определили у него признаки опьянения, что подтвердилось результатами...
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