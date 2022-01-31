Двух брестчан задержали с 500 г мефедрона

Источник материала: БелТА

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодую пару брестчан задержали по подозрению в сбыте мефедрона. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Во время спецоперации сотрудники наркоконтроля задержали 20-летнего парня и его 22-летнюю спутницу. Молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Выяснилось, что парень забрал из тайника в Брестском районе 500 г мефедрона и привез на съемную квартиру. Девушка расфасовала товар на закладки, которые затем они планировали разложить в городе.

В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Правоохранители занимаются установлением других участников этой преступной группы.-0-