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Двух брестчан задержали с 500 г мефедрона

31.01.2022 15:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодую пару брестчан задержали по подозрению в сбыте мефедрона. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Во время спецоперации сотрудники наркоконтроля задержали 20-летнего парня и его 22-летнюю спутницу. Молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Выяснилось, что парень забрал из тайника в Брестском районе 500 г мефедрона и привез на съемную квартиру. Девушка расфасовала товар на закладки, которые затем они планировали разложить в городе.

В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Правоохранители занимаются установлением других участников этой преступной группы.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Во время спецоперации сотрудники наркоконтроля задержали 20-летнего парня и его 22-летнюю спутницу. Молодые люди работали на виртуальный наркомаркет. Выяснилось,...
 
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