ГАИ Минска за выходные выявила 60 бесправников

Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ пресекли 60 фактов управления транспортными средствами бесправниками. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Кроме того, в столице за прошедшие выходные зарегистрировано 168 ДТП, в которых один человек получил травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 7 водителей. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержано 192 водителя. 327 пешеходов нарушили правила дорожного движения, из них 33 находились в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении.-0-