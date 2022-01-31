Головная боль, тошнота, тахикардия: чем опасны капли от насморка?

Источник материала: ОНТ

Чем опасно лечение назальными каплями, в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и врач-оториноларинголог Городской детской клинической поликлиники №4 г. Минска Екатерина Константинова.

Распространенная проблема, с которой пациенты обращаются к оториноларингологу, – привыкание к сосудосуживающим каплям. Избавиться от насморка проще простого – именно так думает большинство людей. Мы используем назальные средства, сами лечим ими детей, но многие ли изучают инструкцию к лекарству? А ведь при нарушении рекомендаций дозировки, частоты использования со временем может появиться зависимость, избавиться от которой крайне сложно.

Нос вырабатывает около 1 литра слизи в день. Она содержит ферменты- лейкоциты, которые помогают бороться с инфекцией, увлажнять вдыхаемый воздух. Носовой тип дыхания физиологичен – воздух согревается и очищается. Если нос не дышит, то в кровь поступает недостаточно кислорода. Соответственно, его недополучает мозг и сердце. Это приводит к снижению работоспособности, появлению храпа во время сна. Пациенты, зависимые от назальных капель, часто жалуются на тошноту, нервозность, трудности с засыпанием, головные боли и тахикардию. Все это следствие того, что капельная зависимость оказывает негативное влияние в целом на весь организм.

Чем можно заменить назальные средства? Смотрите в видеоинформации.









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